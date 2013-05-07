Историю зданий Гранатного переулка расскажут на экскурсиях 18 мая

Дом архитектора. Фото: domarch.info

18 мая в в рамках Дней исторического и культурного наследия в столице пройдет акция "Улица архитектуры". Состоится она на Гранатном переулке, где устроят бесплатные экскурсии.

Для удобства посетителей экскурсий будет выпущена специальная карта с описанием маршрута.

Выбран данный переулок неслучайно - именно здесь расположены здания, построенные в течение пяти веков. Среди достопримечательностей Гранатного переулка и соседних улиц Гранатный двор с постройками XVI-XVII веков, жилые дома конца XIX века и известный особняк русского предпринимателя Федора Шехтеля.

Кроме того, здесь находится состоящий из трех зданий Центральный дом архитектора. Он представляет собой штаб-квартиру Союза московских архитекторов и площадку, где проводятся культурно-просветительские мероприятия.

Напомним, 18 мая, в Международный день музеев, состоится второй этап "Дней исторического и культурного наследия". Так, в Музее Государственного астрономического института имени Штернберга расскажут о легендарной университетской астрономической обсерватории.

Для участия в бесплатных экскурсиях необходимо зарегистрироваться на сайте Союза московских архитекторов.