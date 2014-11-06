По московским меркам: Дважды возведенный храм

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. На каком городском рынке закупались стрельцы? Какие пруды сохранились со Смутных времен? Какая из городских больниц самая крупная? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Знаковым символом и одним из крупнейших религиозных сооружений Москвы и России в целом является храм Христа Спасителя. Одновременно здесь может находиться до 10 тысяч человек. Храм по праву считается самым большим собором Русской православной церкви. Высота здания достигает 103 метров, 35 из которых занимает купол с крестом. Общая площадь комплекса составляет порядка 70 тысяч квадратных метров.

Храм Христа Спасителя в Москве

Первоначально, еще в начале XIX века, задумывалось, что храм Христа Спасителя появится на Воробьевых горах. Новый проект архитектора, утвержденный императором Николаем I, предусматривал возведение храма на Пречистенской набережной. Начатое в 1839 году, строительство храма велось на средства казны и народные деньги — в благодарность за победу в Отечественной войне 1812 года. Неслучайно сегодня изображения на стенах храма напоминают о событиях тех времен и заступниках нашей страны. В 1883 году освященный храм Христа Спасителя стал самым высоким на то время зданием Москвы и самым большим храмом России.

"Москва гид": Храм Христа Спасителя

Несмотря на предпринимаемые попытки сохранить храм после революции, в 1931 году по личному приказанию Иосифа Сталина здание было взорвано. В 1960 году на его месте появился бассейн "Москва". Однако в 1990-х годах храм Христа Спасителя решили восстановить на прежнем месте. Все работы были завершены в 2000 году. Современный облик церкви максимально приближен к своему первоначальному виду. В горизонтальном сечении храм представляет собой равносторонний крест. Сооружение построено из кирпича, в отделке использован белый мрамор, храм украшают бронзовые скульптуры и барельефы.

"Большая Москва": Храм Христа Спасителя

Сегодня при храме находится музей, книжный магазин и конференц-зал, проводятся экскурсии, устраиваются заседания Церковного Собора и Священного Синода. Тут расположено немало святынь православного мира: ризы Иисуса Христа и Богородицы, Гвоздь с Распятия, мощи многих святых.

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Крупнейшим религиозным комплексом, зафиксированным в Книге рекордов Гиннесса, считается Ангкор-Ват в Камбодже. Название храма, посвященного индуистскому богу Вишну, переводится как "город-храм". Общая площадь занимаемой им территории — 162,6 гектаров (1,6 миллиона квадратных метров). Высота храма при этом составляет 65 метров. Комплекс строился в течение 30 лет кхмерским королем Сурьяварманом II. Он окружен рвом шириной практически в 200 метров. До сих пор остается загадкой, почему более 500 лет назад жители города Ангкор, где и находится крупнейший религиозный комплекс мира, покинули свою столицу и отправились на поиски новой. В XIX веке Ангкор-Ват был найден французским путешественником Анри Муо. Теперь храм является важнейшей культурной достопримечательностью Камбоджи.