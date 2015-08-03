Архитектура Мельникова: от саркофага вождя до парижского павильона

Константин Мельников. Фото: ТАСС

3 августа исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося архитектора Константина Степановича Мельникова. К этой дате Музей архитектуры имени А.В. Щусева запустил специальный видеопроект "Мой Мельников": архитекторы, директора музеев и деятели культуры рассказывают о том, что значил Мельников именно для них. M24.ru публикует видео и вспоминает о том, какой след Мельников оставил в истории Москвы.

Фигура Константина Степановича Мельникова совершенно уникальна по меркам советской архитектуры. Он построил первый советский павильон на Всемирной Парижской выставке 1927 года, ставший одним из первых значительных проектов, утверждавших советскую архитектуру на международной арене; постоянно стремился участвовать в международных конкурсах, строил транспортные гаражи в Париже, и при этом в СССР не построил ничего за пределами Москвы. Только, наверное, Мельников мог получить разрешение на возведение частного особняка в самом центре Москвы в Кривоарбатском переулке, что противоречило всем основным постулатам молодого советского государства, и при этом получать крупнейшие государственные заказы на проектирование домов культуры – важнейшего элемента культурной пропаганды в СССР.

Мельников очень редко работал в авторском коллективе, но при этом часто предлагал свое оригинальное решение задачи при чьем-то чужом утвержденном проекте: его нестандартное мышление и индивидуальный подход не могли подчиняться какой-либо внутренней согласованности, которая должна быть в решении совместных задач. Потому, в каждом здании ему удалось сохранить какую-то свою особенную, мельниковскую, поэтику функциональной простоты и архитектурной выразительности форм.

"Мой Мельников": Виктор Мельников, сын архитектора

Архитектура Константина Мельникова не вписывается в какие-то рамки одного стиля или направления, поэтому даже сегодня трудно определить его место между традиционной архитектурой и конструктивизмом. В каком-то смысле, это положение можно использовать как лакмусовую бумажку в изучении эпохи: когда новому государству нужна была новая архитектура, отличавшаяся от всего дореволюционного и всего по-западному буржуазного, тогда только Мельников смог сделать что-то совершенно уникальное, выходящее за рамки предложенной конструктивно-декоративной концепции.

Фотогалерея 1 из 32

Так вышло, что многие факты его биографии связаны с очень важными вехами истории. Константин Мельников начал свое обучение в Московском училище живописи ваяния и зодчества еще в 1905 году под руководством профессора Фомы Богдановича, который являлся автором сложной системы благоустройства территории вокруг храма Христа Спасителя. Это был крупнейший знаток архитектурных стилей. Именно в Училище были заложены основы индивидуального подхода Мельникова к архитектуре. В качестве преддипломной работы он занимался разработкой фасадов завода АМО (сейчас это ЗИЛ). А диплом архитектора пришелся на революционное и военное время, поэтому его работа отвечала утилитарным требованиям эпохи: он выполнил проект санатория для раненых офицеров в Крыму.

"Мой Мельников": Александр Кибовский, глава департамента культуры

Там же, в училище, он познакомился с величайшими мастерами архитектуры своего времени: Иваном Жолтовским и Сергеем Коненковым, которые научили его не только проектированию, но и анализу античной и ренессансной архитектуры. В новом государстве одним из первых реальных, хотя и не осуществленных, заказов стал проект перепланировки и реконструкции Бутырского района, который получил название "Новая Москва" (что по современным меркам очень симптоматично).

Но по-настоящему известным сделал его проект павильона "Махорка", построенный в 1923 году к Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке на территории нынешнего парка имени Горького. Жолтовский руководил разработкой генплана выставки, он и пригласил в проект своего талантливого студента, а авангардный асимметричный временный павильон Мельникова обеспечил ему место в мире "большой" архитектуры.

В 1924 году Мельников в кротчайшие сроки создает проект саркофага В.И.Ленина, представлявшего собой сложный пространственный стеклянный кристалл. Этот саркофаг простоял в Мавзолее до начала Великой Отечественной войны.

"Мой Мельников": Ирина Коробьина, директор музея архитектуры

А в 1925 он уже едет в Париж, где создает советский павильон к Всемирной выставке. Тогда же французский павильон строит мэтр Ле Корбюзье, которого вся Европа уже почитает за величайшего мастера. Но Мельникова он с его конструктивистским "планом Вуазен" не особо интересует. А может, это была всего лишь поза, потому как тончайшее чувство формы, которое, несомненно, было у Мельникова, не могло бы так его обмануть. Но так или иначе сам Мельников французов заинтересовал, и они заказывают архитектору два проекта гаражей.

По возвращении на родину Мельников начинает заниматься созданием домов культуры. При том, что это целая серия построек, ему удалось избежать повторяемости и однообразия форм: каждый из проектов уникален. Самыми известными из них стали Дворец культуры имени Русакова, клуб завода "Каучук" в Хамовниках и клуб "Буревестник" в Сокольниках. Также он работает над проектами автобусных гаражей вместе с инженером Владимиром Шуховым, развивая тему транспортного функционального строительства, начатую во Франции.

Но, конечно, самой значимой и самой знаковой работой Мельникова стал его собственный дом, где сейчас открыт музей архитектора. В этом сооружении он смог воплотить в жизнь свои самые смелые архитектурные и инженерные идеи: здание представляет собой два совмещенных цилиндра, не имеющих несущих и несомых частей. Все элементы конструкции сопряжены таким образом, что каждая деталь поддерживает саму себя. Тут же Мельников устраивает внутристенные лестницы, применяет особый принцип кирпичной кладки, делает шестигранные окна по всему фасаду, что обеспечивает прекрасную освещенность внутренних помещений.

Фотогалерея 1 из 5

Конечно такая частная постройка не могла остаться незамеченной для руководства СССР в 1930-е годы. Мельникова обвиняют в формализме, отстраняют от преподавательской деятельности и вообще исключают любую возможность его участия в каких-либо архитектурных проектах. Вспомнили о великом архитекторе только в 1965 году, к 75-летнему юбилею Мельникова. В Центральном доме архитектора организовали большую ретроспективную выставку, а чуть позже, в 1967-м, присвоили докторскую степень без защиты диссертации. Скончался Константин Степанович Мельников в 1974 году.