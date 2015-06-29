На Софийской набережной проведут археологические раскопки

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

На Софийской набережной, где планируется возвести квартал "Золотой остров", проведут археологические раскопки, сообщает "Интерфакс".

"Если по результатами археологических исследований будет что-то найдено, то мы передадим это в Музей Москвы или будем создавать специальную экспозицию", – сказала гендиректор "Capital Group" (заказчик конкурса на застройку) Валентина Становова.

Ранее она сообщала, что на этом участке планируется отреставрировать пять исторических зданий. Работы начнутся до конца года.

Добавим, что права на застройку "золотого острова" несколько раз выставлялись на аукцион, но желающих приобрести этот участок не нашлось. Затем стало известно, что власти Москвы нашли покупателя на участок размером три гектара, расположенный напротив Кремля на Софийской набережной.

Застройщиком "золотого острова" стал девелопер Capital Group. Арендаторы участка – компании "Каменный мост" и "Кремлин сайт" – переуступят права на землю фирме "Миттен", которая принадлежит кипрской Baisse Ltd. Последняя, в свою очередь, связана с Capital Group.