Клад времен Медного бунта обнаружен в Кадашевской слободе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Клад времен правления царя Алексея Михайловича обнаружен в ходе археологических раскопок в Кадашевской слободе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

"В ходе раскопок на глубине 150 сантиметров от современной дневной поверхности был найден клад XVII века – 1087 монет времен правления царя Алексея Михайловича. Основная составляющая клада – медные копейки ручной чеканки", – уточняется в сообщении.

Найденные монеты чеканились с 1654 по 1663 годы и нуждаются в реставрации, однако качество некоторых из них очень высокое, отмечают археологи.

Медный бунт состоялся в 1663 году, его причиной стали в том числе и обесценившиеся медные монеты: им взамен стали выпускать серебряные. После бунта чеканка медных монет прекратилась. "Находка, несомненно, представляет научный интерес", – подчеркнули в Мосгорнсаледии.

Кроме того, при археологических работах были вскрыты остатки производственного комплекса, связанного с обработкой цветного металла, что указывает на существование вблизи этой территории Монетного двора.

Археологи также обнаружили предметы быта XVII–XVIII веков, в частности: печные изразцы и керамику, фрагменты рельефно-полихромных и муравленых изразцов, красные рельефные изразцы XVII века с изображением батальных сцен, животных. Найдет фрагмент медной иконы с изображением святого Никиты XV-XVI веков, белокаменный жернов, фрагменты меднолитейных тиглей.

Археологические раскопки а территории Кадашевской слободы продолжатся до сентября текущего года.

Добавим, что ранее во время ремонта коммуникаций на территории ВДНХ обнаружили небольшой клад с серебряными монетами 20-х годов прошлого века.

При прокладке электрокабеля на территории Городской фермы на ВДНХ рабочими обнаружен небольшой клад: схрон с серебряными монетами – "белончиками" начала прошлого века", – заявили представители администрации ВДНХ. Под землей нашли серебряные монеты 1924 года достоинством 15, 20 и 50 копеек.

Как стало известно позже, монеты составляют сумму 79,9 рубля, однако не представляет особой исторической и материальной ценности. По предварительным оценкам, стоимость находки вряд ли превышает 10 тысяч рублей.