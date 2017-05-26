Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая 2017, 11:02

Происшествия

Суд Великобритании заочно арестовал бывшего следователя по "делу Магнитского"

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков

Высокий суд Великобритании выдал ордер на заочный арест бывшего следователя МВД России Павла Карпова, связанного с расследованием дела умершего в СИЗО адвоката Сергея Магнитского, за неповиновение и неуважение к суду. Об этом сообщается на сайте проекта Law and order in Russia.

В сентябре минувшего года Карпова признали виновным в неуважении к суду за неявку на заседания и приговорили к трем месяцам тюрьмы с отсрочкой наказания до декабря 2016 года. Ранее бывший следователь проигнорировал решение суда о выплате 650 тысяч фунтов стерлингов компенсации судебных издержек фонду Hermitage Capital по делу о защите чести и достоинства в 2013 году.

Выданный ордер означает, что Карпов будет арестован сразу, как только окажется на территории Великобритании. Впрочем, сам бывший следователь говорит, что в этой стране больше никогда не появится.

Аудитор фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября 2008 года. В течение 11 месяцев Магнитский находился в СИЗО "Бутырка", а 16 ноября 2009 года скончался в СИЗО "Матросская тишина".

Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обвинялся в неуплате налогов на общую сумму в полмиллиарда рублей. В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый фальсифицировал налоговые документы. В марте 2013 года он был заочно арестован. Также он проходил обвиняемым по еще одному делу – о незаконной покупке акций "Газпрома" в обход российских законов.

аресты дело Магнитского жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика