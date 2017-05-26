Суд Великобритании заочно арестовал бывшего следователя по "делу Магнитского"

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков

Высокий суд Великобритании выдал ордер на заочный арест бывшего следователя МВД России Павла Карпова, связанного с расследованием дела умершего в СИЗО адвоката Сергея Магнитского, за неповиновение и неуважение к суду. Об этом сообщается на сайте проекта Law and order in Russia.

В сентябре минувшего года Карпова признали виновным в неуважении к суду за неявку на заседания и приговорили к трем месяцам тюрьмы с отсрочкой наказания до декабря 2016 года. Ранее бывший следователь проигнорировал решение суда о выплате 650 тысяч фунтов стерлингов компенсации судебных издержек фонду Hermitage Capital по делу о защите чести и достоинства в 2013 году.

Выданный ордер означает, что Карпов будет арестован сразу, как только окажется на территории Великобритании. Впрочем, сам бывший следователь говорит, что в этой стране больше никогда не появится.