Усадьбу XIX века в Гусятниковом переулке сдадут в льготную аренду

Фото: um.mos.ru

На открытый аукцион выставлено право льготной аренды деревянной усадьбы XIX века, располагающейся в Гусятниковом переулке. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента конкурентной политики.

Как отмечается в пресс-релизе, начальный размер годовой аренды за усадьбу площадью 811,2 квадратных метра составляет 16 миллионов рублей. Торги состоятся 16 сентября. Заявочная кампания продлится до 10 сентября текущего года.

По условиям аукциона здание необходимо обустроить к современному использованию и выполнить благоустройство территории. Срок окончания реставрационных работ не может превышать пяти лет. После завершения работ начнет действовать льготная ставка аренды, которая составляет 1 рубль за 1 квадратный метр. Право аренды действует в течение 49 лет.

Деревянная усадьба Э.А. фон Беренса, расположенная по адресу Гусятников переулок, 7, строение 1, была построена архитектором М.А. Фидлером и является уникальным памятником деревянного зодчества, одним из немногих уцелевших и дошедших до наших дней.

В 1892 году владение числилось за Э.А. Беренсом, а в 1905 году усадьбу перестроили под училище по проекту Н.Н. Благовещенского. После революции дом был национализирован и отдан под коммунальные квартиры. В 1920-х годах в коммунальной квартире в этом доме проживал кинорежиссер Г.Л. Рошаль.

Напомним, правительство Москвы утвердило положение о предоставлении в аренду объектов культурного наследия на льготных условиях в январе 2012 года. В программу включены памятники культуры, которые в первую очередь нуждаются в реставрационных работах.