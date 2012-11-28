Земельные участки отберут у инвесторов, не начинающих строительство

Фото: ИТАР-ТАСС

Инвесторы, не осваивающие земельные участки в Москве, могут их лишиться. Столичные власти намерены в одностороннем порядке расторгать договоры с арендаторами, которые в течение пяти лет не начали осваивать земли, заявила замруководителя департамента земельных ресурсов Ирина Ткачева.

По словам чиновницы, забор на участке не будет считаться признаком его освоения.

Как пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, многие инвесторы не начинают строительство в течение 10-15 лет. Чтобы реализовать простаивающие территории, власти города решили расторгать договоры с арендаторами, пишет РИА Новости.

Отметим, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы уже ввела практику прекращения реализации инвестпроектов, по которым долгое время не осваивались земельные участки. Так, в начале ноября были расторгнуты проекты по строительству производственной базы в СВАО и делового комплекса на пересечении Третьего транспортного кольца и 1-го Сетуньского проезда.