Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

23 декабря 2014, 18:00

Эксперт: "Выселять людей, сдающих социальные квартиры, неэффективно"

аренда законы Минстрой социальное жилье

Фото: ТАСС

Расторжение договора социального найма с жильцом, сдающим муниципальную квартиру в аренду будет неэффективной мерой. Об этом M24.ru рассказала ведущий юрисконсульт Центра правового обслуживания Лариса Науменко.

Поправки в законодательство, позволяющие лишать граждан права на муниципальную квартиру, если они сдают ее в наем, подготовил Минстрой. Проект документа размещен на Едином портале для проектов гсоударственных актов.

По словам Науменко, законопроект, действительно, позволит выявлять лиц, которые более не относятся к категории нуждающихся.

"Но данный механизм вряд ли будет эффективным: ведь для начала государственный (муниципальный) орган должен собрать доказательства незаконной сдачи жилья, инициировать судебный процесс, то есть затратить бюджетные средства, много времени и сил", - считает эксперт.

Ссылки по теме

При этом, по мнению Науменко, перспективы такого дела сомнительны, поскольку расторжение договора социального найма и выселение является радикальной мерой, и суды, скорее всего, будут применять ее крайне редко.

Кроме того, никаких иных санкций, в том числе экономического характера, для недобросовестных нанимателей законопроект не предусматривает.

По данным газеты "Коммерсант", Минстрой разработал и ряд других поправок в законодательство, касающихся соцнайма.

Так, граждане, принятые на учет как нуждающиеся в жилье до 1 марта 2013 года (тогда был законодательно установлен срок окончания приватизации), но получившие его после 1 марта 2015 года, смогут выбирать - использовать его по договорам соцнайма или же сразу бесплатно оформить в собственность. Лишены такого права будут лишь те, кто уже бесплатно получил жилье в собственность из государственного или муниципального жилищного фонда. Это ограничение не распространяется на несовершеннолетних. Получить бесплатно государственное жилье в собственность смогут и дети-сироты, в том числе повзрослевшие - на себя и своих детей (но не супругов). Причем сделать это возможно и с жильем, в котором они проживали до марта 2015 года.

Одновременно поправки Минстроя дают возможность малоимущим гражданам отказаться от собственности на жилье, бесплатно вернув его государству или муниципалитету в случае, если его содержание обходится слишком дорого.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать