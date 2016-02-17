Инвестора главного дома усадьбы Матвеевых выберут на аукционе

Инвестор, который сможет арендовать главный дом усадьбы Матвеевых на льготных условиях, будет определен по итогам открытого аукциона. Об этом сообщает пресс-служба Департамента Москвы по конкурентной политике.

Заявку можно подать до 8 апреля, сам аукцион состоится 13 апреля 2016 года. Инвестор получит право льготной аренды по программе "один рубль за квадратный метр" на срок до 49 лет. Стартовая цена годовой аренды здания площадью 662,8 квадратных метра составляет 6,8 миллиона рублей.

В течение 3,5 лет инвестор должен будет провести реставрацию, инженерно-техническое обследование и другие работы. При этом необходимо сохранить лепные потолочные карнизы, деревянную лестницу с мезонином, стены, перекрытия, фундамент и крышу здания.

Более подробную информацию об участии в проекте можно узнать в службе "Инвестиционный консультант" по номеру 8 (499) 652-60-25.

Усадьба Матвеевых расположена в Волховском переулке Басманного района. Это культурное наследие первой половины XIX века. В 1908–1910 гг. усадьбу перестраивал архитектор Иван Кузнецов, после революции ее передали под заселение рабочего класса.

Имя первого владельца по-прежнему неизвестно: в официальных документах его нет. Есть данные лишь о том, что в Москве проживали разные семьи под фамилией Матвеевы, и у каждой из них могло быть несколько домов по всему городу.

Согласно одному из предположений, здание принадлежало потомкам московского купца, благотворителя Кузьмы Матвеевича Матвеева, который владел суконными и красильными фабриками в Московской губернии, а также металлургическими заводами в Оренбургской области.