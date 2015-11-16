В октябре спрос на аренду жилья в городе упал на 24%

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

В Москве продолжает падать спрос на аренду жилья. В октябре этот показатель упал еще на 24 процента. Теперь сдаваемых квартир в городе в полтора раза больше, чем потенциальных арендаторов.

Эксперт рынка недвижимости Наталья Словесникова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что многие люди, которые снимали квартиры в столице, начинают переселяться в ближайшее Подмосковье.

"Наверно, это все еще не дно. Такая тенденция наметилась на фоне всех экономических событий. Она никоим образом не меняется ни на рынке продажи, ни на рынке аренды. Арендаторы уходят с рынка по разным причинам. Также наблюдается перемещение спроса. Если в Москве он упал, возможно, часть арендаторов начала искать жилье в области. Люди меняют качество жилья и его территориальное расположение.

Тем более сейчас из Москвы можно легко перемещаться в Подмосковье и наоборот. Также на спрос влияет то, что люди теряют работу и доходы. У них просто нет возможности оплачивать аренду. Те же, у кого нет в Москве жилья и работы, вынуждены возвращаться в свои города", – пояснила она.

Рынок аренды жилья еще не достиг дня – эксперт

По словам эксперта, в центре города недалеко от метро в пределах Садового кольца однокомнатную квартиру можно снять от 20–25 тысяч рублей.

Максимальным спросом в октябре пользовались квартиры стоимостью до 500 долларов в месяц. Людей, готовых снять жилье дороже тысячи долларов, в Москве сейчас меньше 14 процентов.

Ранее m24.ru сообщало, что стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве в ноябре этого года составила 19 тысяч рублей в месяц. Она находится на четвертом этаже 5-этажного кирпичного дома на бульваре генерала Карбышева, в 5 минутах транспортом от станции метро "Октябрьское поле". Квартира укомплектована наборной мебелью и необходимой бытовой техникой.

На втором и третьем местах рейтинга самых дешевых квартир – предложения со ставкой в 20 тысяч рублей в месяц. Первое – 1-комнатная квартира на 10-м этаже нового 22-этажного дома на Синявинской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро "Речной вокзал". Второе – квартира на 15-м этаже нового 17-этажного дома на улице Маршала Савицкого, в 15 минутах транспортом от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".

Добавим, что в столице снизят стоимость патента на сдачу в аренду небольших квартир. Владельцы жилья площадью до 50 квадратных метров смогут купить патент за 18 тысяч рублей в год вместо 30 тысяч.

Для квартир площадью от 50 до 70 квадратных метров стоимость патента снизят с 60 тысяч до 36 тысяч рублей в год (с 5 тысяч до 3 тысяч рублей в месяц).