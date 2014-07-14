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Москва 24

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14 июля 2014, 16:21

Почти 50% квартир в Москве арендуют иностранцы

аренда иностранцы квартиры

Фото: ИТАР-ТАСС

Половина арендаторов квартир в Москве – иностранцы. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном специалистами компании "НДВ-Недвижимость". Однако у выходцев из разных стран значительно отличаются предпочтения по ценам.

Специалисты по недвижимости разделили иностранных квартиросъемщиков на четыре категории в зависимости от их количества и ценовых предпочтений.

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К первой – самой многочисленной и экономной – категории относятся, как легко предположить, граждане Таджикистана и Узбекистана. Именно от них поступает 23 процента всех запросов на съемное жилье, причем на самые доступные варианты: комнаты и дешевые однокомнатные квартиры на окраинах Москвы или в области. Если выходцы из южных стран снимают двух- или трехкомнатную квартиру, то заселиться в нее стараются большой компанией или несколькими семьями.

Во второй категории – украинцы, белорусы, граждане Армении и Грузии. От них поступает 15 процентов запросов на недвижимость экономкласса и более дорогое жилье. Представители данной категории порой интересуются даже квартирами стоимостью выше 100 тысяч рублей в месяц.

В третьей группе – выходцы из Казахстана, Турции, Китая, Индии. Объединяет людей из таких разных стран интерес к съемному жилью бизнес-класса и элитным квартирам. Однако это самая небольшая категория квартиросъемщиков – не более 3-5 процентов от общего числа всех иностранных арендаторов.

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Наконец, 7 процентов заграничных гостей, желающих снять квартиру в Москве, – жители Европы. Особенно часто поселиться в российской столице стараются немцы и французы. Их интересуют дорогие и престижные квартиры в центре города, хотя иногда европейцы могут заинтересоваться более дешевыми вариантами, если они расположены не очень далеко от центра – в двух-трех остановках от кольцевой станции метро.

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