Цены на аренду квартир не вырастут в ближайшие два года – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве в ноябре этого года составила 19 тысяч рублей в месяц. Управляющий инвестициями в недвижимость, основатель портала Indriksons.ru Игорь Индриксонс рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что будет с ценами на недвижимость в ближайшее время.

"В последние годы было накуплено гигантское количество инвестиционных квартир. Сейчас люди понимают, что ситуация очень серьезная. Инвестиционных квартир на рынке масса, а спроса на них нет. Зарплаты падают, квартиры, которые до кризиса стоили 28–30 тысяч рублей, сейчас можно снять за 20 тысяч. Россия сейчас находится в первой трети кризиса. Поэтому цены продержатся на этом уровне минимум два года. А могут и еще упасть, хотя большого падения не будет", – сказал он.

Эксперт отметил, что резкое падение цен на жилье эконом-класса отражает общее состояние экономики в стране.

"Эта ситуация – индикатор настоящей трагедии. В любом государстве, когда оно находится в сумасшедшем кризисе, страдает именно эконом-класс. Если мы вспомним 2008 год, то увидим, что тогда дешевые квартиры были "бронебойные". Их всегда можно было сдавать по нормальной цене. Цены падали только на "элитку" и бизнес-класс", – добавил он.

Напомним, самая дешевая квартира столицы находится на четвертом этаже 5-этажного кирпичного дома на бульваре генерала Карбышева, в 5 минутах транспортом от станции метро "Октябрьское поле". Квартира укомплектована наборной мебелью и необходимой бытовой техникой.

На втором и третьем местах рейтинга самых дешевых квартир – предложения со ставкой в 20 тысяч рублей в месяц. Первое – 1-комнатная квартира на 10-м этаже нового 22-этажного дома на Синявинской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро "Речной вокзал". Второе – квартира на 15-м этаже нового 17-этажного дома на улице Маршала Савицкого, в 15 минутах транспортом от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".