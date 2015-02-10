Собянин: "Власти города вводят мораторий на увеличение ставок аренды имущества"

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Столичные власти в рамках антикризисного плана вводят мораторий на увеличение действующих ставок аренды городского имущества, заявил Сергей Собянин.
"Введение моратория на увеличение налоговых ставок по недвижимости и на любое изменение льгот в этой сфере - это то, что просил бизнес зафиксировать на какое-то время. Мы в плане предполагаем это сделать", - сообщил на заседании столичного правительства глава департамента экономической политики Максим Решетников.
Он добавил, что предлагается ввести льготный порядок аренды земли для тех, кто начал строительство и меняет вид разрешенного использования.
Ранее в департаменте городского имущества сообщали, что планируют сохранить льготы по аренде для бизнеса. "В 2014 году для субъектов малого и среднего бизнеса была установлена минимальная ставка аренды в 3500 рублей за квадратный метр. Эту ставку необходимо сохранить, особенно в период кризиса", - сказал глава департамента Владимир Ефимов.
Напомним, 10 февраля Сергей Собянин утвердил антикризисный план правительства Москвы на 2015 год. Всего документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений - социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности.
Важнейшими направлениями антикризисного плана города также являются:
- поддержка предприятий реального сектора и сферы услуг, развитие импортозамещения;
- поддержка транспортной отрасли;
- поддержка строительного комплекса;
- снижение административных барьеров для ведения бизнеса, поддержка предпринимательства;
- повышение эффективности бюджетных расходов.
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Проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено.
Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.