Собянин: "Власти города вводят мораторий на увеличение ставок аренды имущества"

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Столичные власти в рамках антикризисного плана вводят мораторий на увеличение действующих ставок аренды городского имущества, заявил Сергей Собянин.

"Введение моратория на увеличение налоговых ставок по недвижимости и на любое изменение льгот в этой сфере - это то, что просил бизнес зафиксировать на какое-то время. Мы в плане предполагаем это сделать", - сообщил на заседании столичного правительства глава департамента экономической политики Максим Решетников.

Он добавил, что предлагается ввести льготный порядок аренды земли для тех, кто начал строительство и меняет вид разрешенного использования.

Ранее в департаменте городского имущества сообщали, что планируют сохранить льготы по аренде для бизнеса. "В 2014 году для субъектов малого и среднего бизнеса была установлена минимальная ставка аренды в 3500 рублей за квадратный метр. Эту ставку необходимо сохранить, особенно в период кризиса", - сказал глава департамента Владимир Ефимов.

Напомним, 10 февраля Сергей Собянин утвердил антикризисный план правительства Москвы на 2015 год. Всего документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений - социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности.

Важнейшими направлениями антикризисного плана города также являются:

поддержка предприятий реального сектора и сферы услуг, развитие импортозамещения;

поддержка транспортной отрасли;

поддержка строительного комплекса;

снижение административных барьеров для ведения бизнеса, поддержка предпринимательства;

повышение эффективности бюджетных расходов.

Проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено.

Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.