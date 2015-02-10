Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

10 февраля, 13:36

Собянин: "Власти города вводят мораторий на увеличение ставок аренды имущества"

аренда налоги антикризисный план

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Столичные власти в рамках антикризисного плана вводят мораторий на увеличение действующих ставок аренды городского имущества, заявил Сергей Собянин.

"Введение моратория на увеличение налоговых ставок по недвижимости и на любое изменение льгот в этой сфере - это то, что просил бизнес зафиксировать на какое-то время. Мы в плане предполагаем это сделать", - сообщил на заседании столичного правительства глава департамента экономической политики Максим Решетников.

Он добавил, что предлагается ввести льготный порядок аренды земли для тех, кто начал строительство и меняет вид разрешенного использования.

Ранее в департаменте городского имущества сообщали, что планируют сохранить льготы по аренде для бизнеса. "В 2014 году для субъектов малого и среднего бизнеса была установлена минимальная ставка аренды в 3500 рублей за квадратный метр. Эту ставку необходимо сохранить, особенно в период кризиса", - сказал глава департамента Владимир Ефимов.

Напомним, 10 февраля Сергей Собянин утвердил антикризисный план правительства Москвы на 2015 год. Всего документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений - социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности.

Важнейшими направлениями антикризисного плана города также являются:

  • поддержка предприятий реального сектора и сферы услуг, развитие импортозамещения;
  • поддержка транспортной отрасли;
  • поддержка строительного комплекса;
  • снижение административных барьеров для ведения бизнеса, поддержка предпринимательства;
  • повышение эффективности бюджетных расходов.

Ссылки по теме

Проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено.

Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.

Сюжет: Антикризисные меры столичного правительства на 2015 год

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать