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Бизнес

03 декабря 2014, 21:39

В Новой Москве сдадут участки под строительство бассейна и детского сада

аренда бизнес торги инвесторы ТиНАО роуд-шоу

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

В четверг, 4 декабря, в здании префектуры ТиНАО инвесторам представят три земельных участка, выставленные на торги по аренде в Новой Москве. Роуд-шоу организовано департаментом по конкурентной политике совместно с префектурой Троицкого и Новомосковского административных округов.

Речь идет о двух земельных участках под строительство социально значимых объектов и одного - для объекта торговли, уточняют в пресс-службе департамента.

Один из участков расположенный в Троицком административном округе по адресу: поселок Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, сдается в аренду под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Площадь территории составляет 1,4 гектара. Начальная сумма годовой арендной платы установлена в размере 8,5 миллиона рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 26 января 2015 года. Победитель процедуры будет определен 29 января 2015 года.

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Следующий участок, выставленный на торги, расположен в поселке Щаповское, поселке Курилово. Территория площадью 0,056 гектара отведена под строительство объекта розничной торговли. Стартовая стоимость права на заключение договора аренды составляет 1,58 миллиона рублей. Годовая арендная плата определена в размере 33,6 тысячи рублей. Заявочная кампании по объекту завершится 26 января 2015 года. Победитель аукциона будет определен 29 января 2015 года.

Третий земельный участок расположен в поселении Сосенское, деревне Сосенки, на территории ЖК "Дубровка" в Новомосковском административном округе. Территория площадью 0,66 гектара сдается в аренду под строительство детского сада. Начальный размер годовой арендной платы составляет 7,7 миллиона рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 22 декабря 2014 года. Итоги аукциона будут оглашены 25 декабря 2014 года.

Все три участка сдаются в аренду на срок 5 лет 11 месяцев 28 дней.

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