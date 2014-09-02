Две усадьбы XIX века в центре Москвы выставят на аукцион

Дом в Гусятниковом переулке

Власти Москвы представят на road show 4 сентября 29 объектов недвижимости в ЦАО, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. Инвесторам предложат по большей части объекты аренды, в том числе один земельный участок под капитальное строительство, пять нежилых помещений и один объект дошкольного учреждения.

Помимо этого, в аренду сдадут две усадьбы XIX века, являющиеся объектами культурного наследия.

Городская усадьба в Гороховском переулке площадью 242,4 кв. метра находится в четвертом строении дома №19. Одноэтажный особняк был построен архитектором Владимиром Гамбурцевым по заказу швейцарца Якова Лерха. В 1887-1889 годах в этом здании находился Евангелический приют, пока он не переехал в соседний дом № 17. После этого главное здание усадьбы было перестроено в неогреческом стиле известным зодчим Адольфом Эрихсоном. Особняк оброс дополнительными пристройками, а фасад украсили портиками.

Перед революцией 1917 года дом находился в собственности В.А. Лемана, возглавлявшего правление Промышленного банка Москвы. В годы советской власти особняк использовался как детский сад. Сейчас здание представляет собой офисный центр. Цена аренды этого дома начинается от 1 миллиона 828 тысяч рублей.

Второе здание находится по адресу Гусятниковый переулок д.7 строение 1. Усадьба была построена в так называемом "новогреческом стиле" инженером-архитектором Михаилом Фидлером в 1871 году. Заказчиком постройки был потомственный дворянин коллежский асессор Эдуард фон Беренс. Это был нетипичный дом для того времени: вместо главного усадебного дома и боковых флигелей в нем сделали два симметричных строения, разнесенных по сторонам.

В 1905 году городская усадьба была перестроена под училище. Проект исполнил архитектор Николай Благовещенский. В 60-х годах прошлого века левый усадебный корпус был снесен из-за строительства посольства Швейцарии. В советское время здесь были коммунальные квартиры, в одной из которых жил режиссер Григорий Рошаль. Начальный размер ставки годовой арендной платы этого здания - 10 млн 408 тысяч рублей.

Оба объекта культурного наследия сдаются в аренду на 49 лет.

Помимо этого, на road show представят 19 объектов по приватизации нежилого фонда и один объект на продажу. На мероприятии инвесторы смогут задать вопросы об инженерии, развитии инфраструктуры и транспортного сообщения в районе этих зданий, отметили в пресс-службе.

Презентация состоится 4 сентября 2014 года в 15.00 в здании префектуры ЦАО по адресу: улица Марксистская, дом 24, строение 2 (2-й этаж, к.225).