Москва обогнала Париж по количеству торговых площадей

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Москва в первом полугодии 2015 года вышла на первое место по объему арендных площадей торговых центров (ТЦ) среди городов Европы, объем ввода этих объектов составил 342 тысячи квадратных метров, сообщили представители консалтинговой компании JLL.

В этом году в городе открыли на 41% больше торговых площадей. "Значительный прирост новых площадей позволил Москве выйти на первое место по предложению торговых центров среди городов Европы, обогнав прежнего лидера – Париж", – заявили в пресс-службе.

По итогам полугодия общий объем торговых площадей в ТЦ города достиг отметки в 4,53 миллиона квадратных метров, в то время как в Париже он составляет менее 4,5 миллиона квадратных метров. На третьем месте в европейском рейтинге со значительным отставанием находится Мадрид (2,5 миллиона квадратных метров), четвертое место занимает Санкт-Петербург (2,1 миллиона квадратных метров).

Аналитики JLL также отмечают, что несмотря на резкий рост новых площадей в первой половине 2015 года, во втором отрасль ожидает спад. До конца года введут только порядка 78 тысяч квадратных метров торговых площадей. "В результате итоговый показатель 2015 года окажется на 30% ниже результата прошлого года и составит около 420 тысяч квадратных метров", – рассказали представители компании.

Отметим, максимальная арендная ставка в ТЦ столицы составляет 2-3,8 тысячи долларов за квадратный метр в год, средняя ставка аренды находится в диапазоне 0,4-1,45 тысячи долларов за квадратный метр в год.