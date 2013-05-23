Для арендного жилья в Москве разработают свой комплекс норм

Фото: ИТАР-ТАСС

В Генеральном плане Москвы появится комплекс норм арендного жилья. При этом отдельных зон для такого жилья предусматривать не планируется, заявил на встрече с архитекторами и девелоперами главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Не должно быть гетто, которые запроектированы по каким-то негуманным нормам. В Генплане появится комплекс норм по формированию совершенно нового сектора жилья, который должен включать все преимущества нормального жилья, но иметь особенности, связанные с тем, что оно временное", - пояснил главный архитектор НИиПИ Генплана Андрей Гнездилов.

По словам Сергея Кузнецова, строящиеся сейчас апартаменты используют уже существующую инфраструктуру и не формируют нормальный сегмент арендного жилья, сообщает информационный центр правительства столицы.