Изменены правила выдачи рецептов на наркосодержащие лекарства

ИТАР-ТАСС

Министерство здравоохранения России утвердило новую форму бланков рецептов на лекарства, содержащие наркотические или психотропных вещества. Эта мера вновь ужесточает контроль за легальным оборотом сильнодействующих лекарств.

Соответствующий приказ опубликован 22 августа в "Российской газете". Как сообщили газете в Минздраве, новый бланк касается препаратов, входящих в Список II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России. Этот список утверждается правительством.

Бланки, на которых выписываются подобные препараты, окрашены в отличительный розовый рецепт. Теперь в таких бланках появятся несколько новых пунктов.

Теперь помимо врача право выписывать наркосодержащие препараты получат фельдшеры и акушерки. Но при этом на бланке должны быть сразу три подписи - самого врача (фельдшера, акушерки), руководителя медучреждения и работника аптеки, отпустившей препарат. Все три подписи должны быть заверены печатями. Также появится строка "Срок действия рецепта 5 дней". Сам рецепт по-прежнему будет оставаться в аптеке, а строка об этом убрана из бланка как очевидная.

Применять новые бланки начнут с 1 июля 2013 года.