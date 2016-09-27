Москвичам предложили оценить работу центров "Мои документы"

Электронная анкета для оценки работы центров "Мои документы" опубликована на портале офисов. С ее помощью москвичи могут оценить обслуживание и оставить свои пожелания, рассказали в пресс-службе центров госуслуг.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Горожанам предлагают указать офис, который они посетили, оценить работу специалиста и комфортность условий в зале. Посетители сайта также могут оставить свои пожелания. Заполнить анкету можно здесь.

Опросник центра горожане также могут оценить на портале "Активный гражданин". Ему предлагают присвоить от одной до пяти звезд.

Активные граждане повлияют на развитие центров мои документы, выбрав адреса первых трех флагамнов – более крупных офисов, которые будут оказывать дополнительные услуги и тестировать новые сервисы. Адреса для таких центров подобраны в СЗАО, ЮЗАО и ЮВАО.