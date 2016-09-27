Форма поиска по сайту

27 сентября 2016, 14:03

Общество

Москвичам предложили оценить работу центров "Мои документы"

Электронная анкета для оценки работы центров "Мои документы" опубликована на портале офисов. С ее помощью москвичи могут оценить обслуживание и оставить свои пожелания, рассказали в пресс-службе центров госуслуг.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Горожанам предлагают указать офис, который они посетили, оценить работу специалиста и комфортность условий в зале. Посетители сайта также могут оставить свои пожелания. Заполнить анкету можно здесь.

Опросник центра горожане также могут оценить на портале "Активный гражданин". Ему предлагают присвоить от одной до пяти звезд.

Активные граждане повлияют на развитие центров мои документы, выбрав адреса первых трех флагамнов – более крупных офисов, которые будут оказывать дополнительные услуги и тестировать новые сервисы. Адреса для таких центров подобраны в СЗАО, ЮЗАО и ЮВАО.

Центры "Мои документы" – это сеть из 127 офисов, которые собрали в одном месте 170 госуслуг. Большинство из них предоставляется экстерриториально – без привязки к месту регистрации посетителя.

Ежедневно в центры обращается более 70 тысяч горожан. При этом среднее время ожидания приема у специалиста составляет три минуты.

"Мои документы" открыты с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю.

анкеты центры «мои документы» качество обслуживания

Главное

