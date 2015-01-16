Суббота24: учим китайский, смотрим мультфильмы и любуемся котиками

Праздник Японии, выставка про котиков, катания на коньках и еще 21 событие в субботу, 17 января

9.00-21.00 Погружаемся в японскую культуру



Проникнуться традициями Японии можно будет в "Этномире". Посетители центра узнают о японской нумерологии, фестивале Сецубун и восточной каллиграфии. Специалисты расскажут, чем японские иероглифы отличаются от китайских, и научат желающих писать свои имена по-японски и рисовать тушью сакуру.

Место : "Этномир" : "Этномир" Цена: 500 рублей



Как добраться до "Этномира" "Этномир" находится неподалеку от Наро-Фоминска, в 111 километрах от Москвы. Доехать до него на собственном автомобиле можно по Киевскому или по Минскому шоссе. Парковка у входа в парк бесплатная. "Этномир" находится неподалеку от Наро-Фоминска, в 111 километрах от Москвы. Доехать до него на собственном автомобиле можно по Киевскому или по Минскому шоссе. Парковка у входа в парк бесплатная. Каждый выходные в 10.00 от станции метро "Молодежная" в "Этномир" отправляется автобус, стоимость проезда – 1000 рублей для взрослых и 800 для детей. В стоимость входит билет в парк. В сторону столицы автобус выезжает в 19.00. Кроме того, добраться до "Этномира" можно от станции Балабаново. До нее идет электричка с Киевского вокзала. Далее нужно будет взять такси.



Фото: ТАСС / Козлов Сергей

10.00 Узнаем, как устроен самолет



Ребят в возрасте от семи до 12 лет в субботу можно отправить на занятие по самолетостроению. Участникам урока расскажут, какие силы поднимают самолет в небо, как работает двигатель летательного аппарата и что помогает невесомому воздуху поднимать судна в небо.

Место : "Эврика-парк" : "Эврика-парк" Цена: вход платный



Фото: m24.ru/Александр Авилов

11.00 Знакомимся с конструктивизмом



В отделе личных коллекций ГМИИ имени Пушкина проходит выставка "В гостях у Родченко и Степановой". Зрители могут увидеть работы ведущих мастеров русского авангарда 1910-х годов – Александра Родченко и Варвары Степановой. Не пропустите главный экспонат – триптих "Гладкие доски", созданный в 1921 году.

Место : ГМИИ имени Пушкина : ГМИИ имени Пушкина Цена: 200 рублей



Открылась выставка авангарда "В гостях у Родченко и Степановой"

11.00-18.00 Делаем тапочки своими руками



Научиться создавать тапочки своими руками можно будет на мастер-классе по мокрому валянию домашней обуви. Участникам занятия покажут, как делать валенки, тапочки и шлепки.

Место : проезд Ольминского, 3а : проезд Ольминского, 3а Цена: 3000 рублей + шерсть (около 400 рублей)



Фото: livemaster.ru / Ольга Демьянова

11.00-20.00 Проводим время с детьми



Весело и интересно провести время с детьми можно будет на фестивале Kids time. В его рамках откроется ярмарка (здесь удастся приобрести одежду, игрушки и книги), пройдут лекции, мастер-классы. Гостям фестиваля покажут спектакли, а с самыми маленькими посетителями будут заниматься аниматоры.

Место : "Красный Октябрь" (Берсеньевская набережная, 2, строение 1) : "Красный Октябрь" (Берсеньевская набережная, 2, строение 1) Цена: бесплатно



Фото: vk.com/festival_kidstime

12.00-15.00 Гуляем по Большой Лубянке



В рамках экскурсии "Как хорошо под сенью этих стен" можно будет прогуляться по Большой Лубянке, а также Рождественскому и Петровскому бульварам. Гид расскажет москвичам и гостям столицы о древнейших монастырях города, стилях храмовой архитектуры, чудотворных святынях.

Участники прогулки также узнают, где в Москве находится один из последних шедевров древнерусского фрескового искусства.

Место : станция метро "Лубянка", выход к Политехническому музею : станция метро "Лубянка", выход к Политехническому музею Цена: 300 рублей



Фото: m24.ru / Роман Васильев

12.00 Покупаем ретро-вещи у коллекционеров



Арт-центр "Винил" проводит "Блошиную сходку" с трогательным названием "Январские поболтушки". Коллекционеры Москвы выставят ретро-аксессуары, шкатулки, зеркала, элементы одежды и еще много всего по доступным ценам.

Место : арт-центр "Винил" : арт-центр "Винил" Цена: вход платный



Фото: m24.ru / Юлия Накошная

12.00 и 15.00 Учим детей полезному



Если вы хотите научить детей чему-то полезному, то отправляйте их на кулинарный мастер-класс по кулинарии и этикету от "Академии домашних волшебников". На занятиях ждут детей от четырех до 17 лет. Уроки будут проходить в "Сокольниках" каждую субботу до конца января, на этой неделе научат готовить мясной и крабовый салаты в тарталетках.

Место : ПКиО "Сокольники" : ПКиО "Сокольники" Цена: вход платный



Фото: m24.ru / Роман Балаев

13.00 Грамотно спорим с оппонентами



Правильно спорить научат в Культурном центре "Пунктум". Первое занятие курса "Искусство интеллигентного спора" пройдет 17 января.

Слушатели узнают, как найти в споре истину и – что тоже немаловажно – самого себя. Гостям занятия расскажут об условиях конструктивного спора и том, как определить в споре качества своих оппонентов.

Другие занятия курса состоятся 24 и 31 января.

Место : КЦ "Пунктум" : КЦ "Пунктум" Цена: 900 рублей (одно занятие)



Фото: ТАСС / Карпов Сергей

14.30 Играем в настольные игры



Познакомиться с новыми людьми, получить заряд положительных эмоций и освоить новые настольные игры можно будет на игротеке в культурном центре "Зеленоград".

Все игры, к которым предложат присоединиться гостям игротеки, рассчитаны на большие компании и не дадут никому заскучать.

Место : КЦ "Зеленоград" : КЦ "Зеленоград" Цена: бесплатно



Фото: m24.ru / Юлия Накошная

15.00 Учимся готовить



Готовить вкусную и полезную вегетарианскую еду будут в субботу гости "Джаганната" на Таганке (Верхняя Радищевская, 9А). Здесь научат вкладывать позитивные эмоции в приготовленную еду и переключаться на положительные события, вставая к плите.

Посетителям предстоит готовить нежный крем-суп из тыквы с карри и яблочный десерт в кремовом соусе из фиников и апельсинов.

Место : "Джаганнат" на Таганке : "Джаганнат" на Таганке Цена: бесплатно



Фото: m24.ru / Александр Авилов

16.00 Танцуем под музыку из советского кино



Ностальгический вечер танцев под музыку прошлых лет пройдет в Культурном центре ЗИЛ. В программе – композиции из советских фильмов вроде "Иронии судьбы, или С легким паром!" или "Чародеев".

Место : КЦ ЗИЛ, Восточная, 4, корпус 1, колонный зал : КЦ ЗИЛ, Восточная, 4, корпус 1, колонный зал Цена: вход платный



Фото: ТАСС/Сергей Карпов

18.00 Смотрим "Бесприданницу"



Вспомнить классику можно будет вечером в Театре имени Маяковского – здесь покажут постановку пьесы Александра Николаевича Островского "Бесприданница". Спектакль Льва Эренбурга расскажет о любви, испытаниях, искренности.

Место : Театр имени Маяковского : Театр имени Маяковского Цена: от 600 рублей



Фото:mayakovsky.ru/ Евгения Бабаская

18.00 Учим китайский



Как классифицируются китайские иероглифы? Какие существуют методы их запоминания? Как быстро заговорить по-китайски? На эти и другие лингвистические вопросы ответят в Starbucks в Стремянном переулке, дом 38/3. Занятие "Китайский для начинающих с нуля" проведет преподаватель Института Конфуция при МГЛУ Александр Кислов.

Место : Starbucks в Стремянном переулке : Starbucks в Стремянном переулке Цена: 200 рублей



Фото: facebook.com/groups/212928792172668/

19.00 Узнаем, каким был мир 540 миллионов лет назад



Каким был мир 540 миллионов лет назад, расскажут на лекции центра "Архэ". Слушатели узнают о той эпохе, когда животные приобрели твердые скелеты. Лектор поговорит также о загадочных лагерштеттах – местонахождениях, в которых чудесным образом сохраняются не только скелеты, но и останки мягкотелых живых существ.

Лекцию проведет доктор биологических наук и ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Елена Наймарк.

Место : факультет физики и ИТ МПГУ : факультет физики и ИТ МПГУ Цена: 300 рублей



Фото: m24.ru / Игорь Иванко

19.00 Отправляемся на мастер-класс иллюстратора Стива Симпсона



Известный иллюстратор Стив Симпсон проведет мастер-класс в бизнес-школе RMA на Нижней Сыромятнической, 10, строение 12. Он расскажет о своем творчестве, специфике иллюстрации упаковок, а также рисунках для детских изданий.

Симпсон – обладатель многочисленных престижных наград в области дизайна упаковки и иллюстрации.

Место : бизнес-школа RMA : бизнес-школа RMA Цена: бесплатно, необходима регистрация



Фото: stevesimpson.prosite.com

20.00 Идем на концерт за 100 рублей



Бодрые петербуржцы Markscheider Kunst выступят на сцене клуба Yоtaspace (переименованный "ГлавClub") вечером в субботу. Название музыкантов с немецкого переводится как "горный инженер". Дело в том, что музыканты познакомились и создали группу во время учебы в Горном университете. Markscheider Kunst играет инструментальные композиции с элементами фанка, свинга, джаза и этнических мотивов. Послушать мини-оркестр можно всего за 100 рублей. Выступление проходит в рамках фестиваля "Наша зима", предлагающего посетить концерты отечественных исполнителей за фантастически маленькую цену.

Место : клуб Yоtaspace, Орджоникидзе, 11 : клуб Yоtaspace, Орджоникидзе, 11 Цена: 100 рублей



Фото: официальная группа Markscheider Kunst во Вконтакте

20.30 Работаем над телом



В "Школе идеального тела Sekta" 17 января пройдет открытое занятие для мужской аудитории. Его проведут на площадке по адресу Спартаковский переулок, дом 2, строение 1.

Тренеры Sekta используют научные подходы в области диетологии, психологии, организации тренировочного процесса. В результате "подопечные" школы с легкостью находят быстрый путь к здоровому образу жизни и красивому телу.

Место : Sekta на Красносельской : Sekta на Красносельской Цена: бесплатно



Фото: vk.com/sektaschool

23.00 Проводим ночь в кинотеатре с японскими мультфильмами



Мультфильмы самого известного японского режиссера – Хаяо Миядзаки – покажут в ночь с субботы на воскресенье на "Красном Октябре". В программе – лучшие ленты Миядзаки: "Унесенные призраками", "Принцесса Мононоке" и "Мой сосед Тоторо". Так что показ придется по душе как фанатам, так и тем, кто увидит обаятельных анимэ-героев впервые.

Место : "Красный Октябрь" : "Красный Октябрь" Цена: вход платный



Фото: imdb.com

23.55 Слушаем песни Mötley Crüe



17 января – день рождения американской глэм-метал-группы Mötley Crüe. В субботнюю ночь песни металлистов можно будет услышать в Москве – их исполнит трибьют-группа Theatre of Pain.

Кроме того, команда Moscow Rock City порадует гостей вечеринки Glam-On Tribute Night каверами на композиции KISS, а The Priest – на композиции Judas Priest.

Место : клуб Little Rock : клуб Little Rock Цена: 300 рублей



Mötley Crüe. Фото: facebook.com/MotleyCrue

Весь день Смотрим новый фильм Тима Бертона



Новый фильм Тима Бертона рассказывает о симпатичной блондинке из 1950-х Маргарет, которая рисует талантливые картины людей с нарочито большими глазами. Супруг героини по имени Уолтер присваивает картины себе, убеждая жену, что никто не купит работы, созданные женской рукой. В итоге семейная пара купается в славе и буквально разбрасывает деньги. Правда, Маргарет несчастлива с мужем-обманщиком и любой ценой желает вернуть авторство трогательных большеглазых человечков себе. Роль мужа-тирана исполнил Кристоф Вальц ("Джанго освобожденный", "Бесславные ублюдки"), его одаренную жену сыграла Эми Адамс ("Боец", "Афера по-американски").

Место : кинотеатры города : кинотеатры города Цена: вход платный



Фото: imdb.com

Весь день Встаем на коньки в теплую погоду



Каток на ВДНХ называют лучшим в городе и самым большим в Европе (20,5 тысячи квадратных метров). На катке столько ледовых тропинок, затейливых скульптур и световых инсталляций, что можно выпасть из жизни на несколько часов. Провести на льду эту субботу будет особенно приятно, поскольку в выходные синоптики обещают рекордные для января минус два градуса: кататься можно буквально в свитере.

Место : ВДНХ : ВДНХ Цена: вход платный



Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Весь день Смотрим на котиков в "Новом Манеже"



Посмотреть на котиков, созданных современными художниками, можно в "Новом Манеже". В программе экспозиции – около ста милых пушистиков от известных художников (вроде Павла Пепперштейна) до новых авторов.

Место : "Новый Манеж" : "Новый Манеж" Цена: вход платный



Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Открылась выставка "Котики в Манеже"

Весь день Знакомимся с фотографиями француза Марка Рибу

Жена и муза одного из самых известных фотохудожников Франции Марка Рибу привезла в столицу его работы. Выставка знакомит с черно-белыми снимками из путешествий, репортажными съемками, портретами и многим другим.

Рибу – обладатель множества престижных международных премий и член легендарного фотоагентства "Магнум". В 1975–1976 годах он даже являлся главой этой организации. Его фотографии печатались в журналах LIFE и Time и других.

Место : МАММ, Остоженка, 16 : МАММ, Остоженка, 16 Цена: вход платный

