Лучшую британскую анимацию покажут на фестивале LIAF

Фото: 35mm

С 1 по 5 февраля в кинотеатре 35mm пройдет один из крупнейших европейских анимационных фестивалей London International Animation Festival (LIAF). Зрителям представят две программы: международную и британскую.

"Для показов выбраны фильмы, наиболее полно представляющие тенденции в мире анимационного искусства и не выходившие на российский экран. В конкурсных работах LIAF-2013 отражены главные анимационные тренды, подтверждающие, что Лондонский анимационный фестиваль – площадка для смелых экспериментов в разных жанрах и техниках", - отметили организаторы.

Фото: 35mm

Каждая анимационная работа пропитана индивидуальностью создавшего ее мастера. Так, ленту "Включи и играй" Майкл Фрай воспроизвел на планшете при помощи одного лишь указательного пальца. сербская пластилиновая анимация "Рэббитландия" - это зарисовка из жизни кроликов, имеющая политический подтекст.

Итак, 1 и 5 февраля на международной программе фестиваля покажут картины "Сводящее с ума", "Музыкальные стулья", "Двойной удар", "Потерянный", "Икс", "Пинбол", "Вызов", "Включил и играй", "Зигенорт", "Рэббитландия".

Начало в 19.00.

Фото: 35mm

В рамках британской программы на экране будут транслировать короткометражки "Кристофер Грей в воздухе", "Обнаженность", "Монтенегро", "Аэолиан", "Имперский казначей Фромбальд", "Ежевичная империя", "Рыба мечты", "Зажатый", "Лунная река", "Не бойся смерти", "На крючке", "Храм Ширли", "Жужжание", "Человек, принявший жену за шляпу".

Начало показов 2 февраля в 17.00.

Все фильмы будут демонстрироваться с русскими субтитрами.