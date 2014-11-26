В Детском центре Музея Москвы научат делать мультфильмы из пластилина

Фото: M24.ru

В Детском центре Музея Москвы 30 ноября стартует курс пластилиновой анимации. Здесь научат оживлять персонажей из пластилина, придумывать сценарий, делать раскадровку и создавать декорации к мультфильму.

"Предусмотрена как небольшая теоретическая часть, так и обязательные съемки", - отметили организаторы проекта.

По итогам курса каждый ученик создаст собственный мультфильм и примет участие в анимационном фестивале.

Занятия рассчитаны на детей от семи лет. Уроки также пройдут 7, 14 и 21 декабря с 12.00 до 14.00.

Стоимость курса – 5000 рублей. Записаться можно здесь.