В Детском центре Музея Москвы научат делать мультфильмы из пластилина

Фото: M24.ru
В Детском центре Музея Москвы 30 ноября стартует курс пластилиновой анимации. Здесь научат оживлять персонажей из пластилина, придумывать сценарий, делать раскадровку и создавать декорации к мультфильму.
"Предусмотрена как небольшая теоретическая часть, так и обязательные съемки", - отметили организаторы проекта.
По итогам курса каждый ученик создаст собственный мультфильм и примет участие в анимационном фестивале.
Занятия рассчитаны на детей от семи лет. Уроки также пройдут 7, 14 и 21 декабря с 12.00 до 14.00.
Стоимость курса – 5000 рублей. Записаться можно здесь.
