В Калужской области стартовал ночной фестиваль мультфильмов Insomnia

"Афиша": Фестиваль мультфильмов Insomnia

13 июня в Калужской области стартовал фестиваль мультфильмов Insomnia. Ночью в деревне Никола-Ленивец состоятся показы на лесной опушке, а днем - мастер-классы известных режиссеров и художников. Мультипликационный опен-эйр будет включать в себя 50 мультипликационных часов, которые покажут за три ночи.

Среди работ покажут лучшие мультфильмы Открытого российского фестиваля анимационного кино, проходящего в Суздале.

Также зрители увидят картины главного Международного анимационного фестиваля в Анси, Франция. Например, российские зрители впервые увидят мультфильм о жизни и смерти Распутина.

Свои работы представят как начинающие, так и признанные мастера, например, картина "Длинный мост в нужную сторону" Ивана Максимова.

На мероприятии покажут и ретроспективу картин знаменитого армянского мультипликатора Роберта Саакянца, автора "В синем море, в белой пене" и "Ух ты, говорящая рыба!".

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс анимационных фильмов "Конкурс снов". Жюри оценит работы в категориях "Поделки" (дети и детские студии), "Дебютория" (начинающие авторы) и "Профнастил" (профессиональные авторы).

Вход и проживание на территории фестиваля в своей палатке бесплатные. К тому же на территории будет работать бесплатная детская площадка с образовательной программой. Отдельно нужно будет заплатить 200 рублей в час, чтобы оставить ребенка под присмотром сотрудников площадки.

Забронировать домик или палатку, а также узнать о том, как добраться до места, можно на сайте организаторов.

Фестиваль продлится до 16 июня.