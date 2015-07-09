Мультсериал South Park будут снимать еще пять лет

Фото: The Hollywood Reporter

Съемки популярного мультсериала South Park ("Южный парк") обещают продлить еще на пять лет.

Как сообщает The Hollywood Reporter, кабельный канал Comedy Central заключил сделку с сервисом Hulu, который обеспечивает трансляции мультсериала. Сделка на 192 миллиона долларов предполагает продление существующего контракта еще на три года после двух оставшихся.

"Южный парк" – американский мультсериал, один из наиболее удачных проектов ситком-анимации, существующий с 1997 года. Создателями являются Трей Паркер и Мэтт Стоун. Шоу славится своим освещением главных актуальных мировых событий. Главными героями мультсериала являются пятеро учеников американской начальной школы.

На настоящий момент в эфир вышло уже 18 сезонов мультсериала.