Мультфильмы участников фестиваля "Смотри на Юг" покажут в Царицыно

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Работы, заявленные в номинации "Мультипликация" открытого фестиваля "Смотри на Юг", покажут в музее-заповеднике "Царицыно" и в центре культуры "Авангард".

Оценить творчество конкурсантов можно с 5 по 8 августа, сообщили организаторы.

Помимо анимации конкурсная программа фестиваля включает игровое и документальное кино, а также музыкальные клипы. Прием заявок начался 1 мая. В жюри фестиваля – отечественные кинодеятели, мультипликаторы, музыканты, композиторы, актеры и режиссеры. Выбрать понравившуюся работу могут и зрители – в конкурсе есть номинация "Приз зрительских симпатий".

"За участников проекта будет организовано голосование в режимах онлайн и офлайн. Семинары, круглые столы и встречи, обсуждения и обмен мнениями между участниками фестиваля являются неотъемлемой частью программы проекта. В них смогут принять участие все желающие", - отметили организаторы.

Завершится фестиваль "Смотри на Юг" 31 августа. По этому случаю зрителей ждет шоу в "Царицыно".

Мультпоказы 5 августа стартуют в центре "Авангард" в 17.00, а 8 августа в кинотеатре под открытым небом на танцевальной площадке в музее-заповеднике "Царицыно" в 21.00.