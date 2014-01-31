Российским детям ограничат доступ к соцсетям в школах

Фото: ИТАР-ТАСС

Региональные власти должны ограничить доступ российских детей к соцсетям, а также к онлайн-играм и некоторым новостным сайтам.

Минобрнауки и Минсвязь уже согласовали перечень видов информации, запрещенной к распространению в школах через интернет, сообщила руководитель департамента информационной и региональной политики Минобрнауки Анна Усачева, чьи слова приводит РИА Новости.

По ее словам, рекомендации двух министерств разрабатывались с учетом мнения педагогов, психологов, IT-специалистов и представителей муниципальной и региональной власти.

В список вредной для детей информации, которая должна быть запрещена к распространению через интернет, вошли интернет-ресурсы, где содержатся призывы к самоубийству, побуждают у детей желание курить, пить и употреблять наркотики, а также заниматься проституцией и попрошайничеством.