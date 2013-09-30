За полгода от употребления алкоголя погибли больше 1000 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Более тысячи человек умерли в столице за 6 месяцев этого года от причин, связанных с употреблением алкоголя. Это составляет 2,1 процента от общего количества смертей, зарегистрированных за этот период времени.

Соответствующие данные приводит управление Роспотребнадзора по Москве. В ведомстве отмечают, что алкоголь также вызывает алкогольный гастрит, болезни печени и хронический панкреатит.

Больше половины погибших за полгода от болезней печени в Москве регулярно употребляли алкоголя. Из всех причин смерти от психических расстройств - 61,3 процента приходится на алкогольные психозы и расстройства поведения в результате хронического алкоголизма.

Каждое десятое отравление со смертельным исходом - имеет "алкогольный" подтекст.

Несмотря на это, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года общий показатель смертности от причин, связанных с употреблением алкоголя, снизился на 27,2 процента.