28 марта 2014, 22:35

Общество

Певицу Елену Перову задержали за вождение в состоянии опьянения

"Московский патруль": Певицу Елену Перову задержали пьяной за рулем

Популярную певицу и телеведущую Елену Перову задержали за вождение в состоянии опьянения, сообщает телеканал "Москва 24".

Внимание инспекторов привлек автомобиль, подозрительно вилявший по Ленинградскому шоссе.

За рулем новенькой иномарки сидела бывшая "лицеистка" - изрядно выпившая. Полицейские попросили теледиву пройти медосвидетельствование. Алкотестер показал - в крови певицы находилось 0,9 промилле алкоголя.

В отношении Елены Перовой составили протокол.

Отметим, в марте прошлого года артистка попала в ДТП в Новосущевском переулке. Opel девушки столкнулся с автомобилем Mercedes. По словам очевидцев, певица вела себя неадекватно, кричала и говорила, что ей надо в больницу.

алкоголь задержания чп Лена Перова

