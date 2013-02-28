Полицейские пресекли крупное производство контрафактного алкоголя

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские пресекли масштабное производство контрафактного алкоголя. В ходе масштабной операции было выяснено, что подпольное производство было организовано в поселке Фрунзе и городе Коврове Владимирской области, а также на территории республики Северная Осетия-Алания.

На территории бывшей мебельной фабрики в поселке Фрунзе полицейские обнаружили более 100 тысяч бутылок поддельной водки, 25 тысяч федеральных марок и оборудование для производства винно-водочной продукции.

"Левый" алкоголь сбывался под известными отечественными и зарубежными брендами через оптовые рынки Москвы и Подмосковья. Ущерб составил 42 миллиона рублей.

На территории предприятия в Коврове обнаружено две производственные линии, 75 тысяч бутылок поддельного портвейна, 10 тысяч федеральных марок, 13 тысяч литров купажа, более 10 тонн спирта, а также черная бухгалтерия.

В республике Северная Осетия-Алания изготавливали контрафактную водку и коньяк. Изъято 3 производственных линии, 120 тысяч бутылок алкоголя, 2,6 тысячи декалитров купажа водки, а также более 3 тонн этанола.

Нелегальная продукция сбывалась в Центральном и Приволжском федеральных округах, а стоимость обнаруженной продукции - около 40 миллионов рублей.

В офисе компании, арендовавшей производственные помещения, изъяты документы, поддельные печати, образцы алкогольной продукции и более 40 тысяч фиктивных федеральных марок.

В настоящее время по факту незаконного предпринимательства возбуждены уголовные дела и устанавливаются причастные к этому лица.