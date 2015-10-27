Три московские компании лишились лицензий на продажу алкоголя за неделю

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В период с 20 по 27 октября три столичные компании лишились лицензий на продажу алкоголя, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы. Причины не уточняются.

Всего с начала года было аннулировано 178 лицензий. Кроме того, за последнюю неделю прекращено действие 18 разрешений на реализацию алкоголя, передает Агентство "Москва".

Напомним, в Москве могут запретить продажу алкогольной продукции по пятницам, объявив ее "днем трезвости". Депутаты городского парламента обсудят этот вопрос в текущей сессии.

Парламентарий подчеркнул, что такой запрет положительно скажется на здоровье граждан, а также поможет снизить количество ДТП на столичных улицах в последний день рабочей недели. Похожая инициатива обсуждается в Санкт-Петербурге, где предлагается сделать "днем трезвости" среду.