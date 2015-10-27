В 2016 году в рознице будет на 15% больше легальной водки – эксперт

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Правительство хочет снизить потребление алкоголя среди россиян и в то же время повысить доходы от акцизов за счет снижения объема нелегальной водки. Такая идея содержится в проекте так называемой дорожной карты для алкогольной отрасли, которую рассмотрит правительственная комиссия под председательством вице-премьера Александра Хлопонина.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что россияне не станут меньше пить, однако объем легальной продукции увеличить можно.

"Мы не являемся спивающейся страной. В плане потребления алкоголя мы в абсолютном тренде с Европой. Попытки борьбы ведутся уже 23 года. Но они абсолютно безуспешны, потому что легальная бутылка водки, которая сегодня стоит 200–220 рублей в магазине относительно минимальных средних зарплат для нас примерно в 7–8 раз дороже, чем для немца, француза или итальянца. Поэтому победить нелегальную суррогатную продукцию в принципе невозможно", – пояснил он.

Эксперт – о снижении потребления алкоголя в России

По словам эксперта, в следующем году в розничной продаже будет больше легального спиртного.

"Вынужденные меры – система автоматизированного контроля за легальной розницей (ЕГАИС) пока работает в системе производства, импорта и опта. В следующем году каждый магазин будет оснащен такой системой, то есть нелегальная водка в рознице продаваться больше не будет. Значит, легальной водки в рознице станет на 10-15% больше, и акцизов мы сможем собирать больше", – добавил он.

Как пишет РБК, объем нелегальной водки рассчитывается как разница между произведенной и проданной продукцией. Издание отмечает, что с каждым годом эта нелегальная водка, произведенная без уплаты акциза и не зафиксированная в системе автоматического учета ЕГАИС, растет.

Ранее m24.ru сообщало, что фальшивый алкоголь начнут уничтожать через два месяца. Росалкогольрегулирование пока не нашло способа самостоятельно уничтожать контрафактный алкоголь, поэтому в течение двух месяцев будет их разрабатывать.