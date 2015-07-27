Компания "Оболонь" будет производить пиво в России

Фото: ТАСС/Владимир Сирнов

Украинский производитель напитков "Оболонь" заключил лицензионный договор на производство пива в России, сообщает ТАСС.

Пиво под торговой маркой "Оболонь" будет выпускаться на заводе "Московской пивоваренной компании", которая входит в международный холдинг Oasis.

"У МПК есть лицензионный контракт с компанией "Оболонь", мы уже разливаем продукцию компании", – сообщили в пресс-службе завода, отказавшись в то же время раскрыть подробности контракта.

Напомним, Роспотребнадзор с 15 августа 2014 года приостановил ввоз спиртных напитков с Украины, включая пиво и пивные напитки.

Под запрет попали пиво производства фабрики "Оболонь", пивной напиток производства "Сан ИнбевУкраина" (марки "Чернiгiвське", "Рогань", "Янтар", а также по лицензии – "Staropramen", "Stella Artois", "Bud") и спиртное "Украинской дистрибуционной компании".

Как отмечалось ранее, при проверки данной продукции были выявлены неоднократные нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей.

"Оболонь" – крупный украинский производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды и крупнейший в стране экспортер пива. Главное предприятие компании – ПАО "Оболонь", расположенный в Киеве; также в корпорацию входят два дочерних предприятия и шесть предприятий с корпоративными правами (производство безалкогольных напитков, производство стеклотары и т.д.).

В целом в корпорации работает около 7,5 тысячи сотрудников.