Как наказывают за пьяное вождение в различных странах мира

Фото: ИТАР-ТАСС

В России собираются ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Депутаты Госдумы хотят приравнять пьяных водителей к террористам, рассматриваются варианты поправок в новый законопроект и изменений в Уголовный кодекс.

На прошедшей неделе произошло резонансное ДТП, на Минской улице Toyota под управлением пьяного водителя вылетела на автобусную остановку, погибли семь человек. Виновнику трагедии грозит до девяти лет лишения свободы.

Какое наказание предусмотрено за вождение в нетрезвом виде в различных странах мира?

В Латвии пьяным водителям грозит уголовное преследование. Рискует провести несколько месяцев за решеткой автолюбитель, в крови которого обнаружено более 1,5 промилле алкоголя.

В США любители горячительных напитков могут сесть в тюрьму на шесть месяцев, а также подвергнуться длительному лишению водительских прав. А те водители, которым "посчастливилось" нарушить закон три раза за десять лет, заплатят десять тысяч долларов.

В Великобритании нетрезвый водитель будет оштрафован. Но не стоит радоваться, сумма штрафа может составлять до 7200 евро.

На Украине законодательство предусматривает общественные работы для особенно злостных любителей выпить. Те, кто еще не успел стать рецидивистом, отделаются штрафом и лишением водительских прав.

В Германии установлено ограничение в 0,5 промилле. Но если произойдет ДТП, то накажут за любое отличное от нуля содержание алкоголя в крови. Штрафы фиксированные - в первый раз водитель заплатит 500 евро, во второй - 1000 евро, в третий - 3000. Тех, кто настолько привык злоупотреблять, что попадется в четвертый раз, отправят на специальную экспертизу, которая будет определять профессиональную пригодность водителя.

В скандинавских странах все рассчитывается индивидуально - учитывают стаж водителя, имущественное положение и наличие аналогичных правонарушений в прошлом. Известны случаи, когда пьяные богачи выплачивали из своего кармана около ста тысяч долларов штрафа.

В Белоруссии закон также достаточно суров. Сел пьяным за руль в первый раз - заплатишь до 12500 долларов и лишишься прав на три года. За рецидив могут отправить за решетку - предусмотрена уголовная ответственность.

Но это касается стран Европы, в которой к алкоголю относятся довольно терпимо. Как обстоят дела в азиатских странах?

В Сингапуре водителя, которого уличат в том, что он сел за руль пьяным, могут выпороть. Для наказания пьяному водителю применяются удары палкой (длиной более метра и толщиной около сантиметра). Кроме телесного наказания, автолюбитель рискует нарваться на штраф в размере 200-230 сингапурских долларов (один сингапурский доллар ~ 0,75 доллара США).

В Китае закон особенно суров. Одного водителя, который устроил ДТП с летальным исходом, приговорили к смертной казни. Если же автолюбитель просто пойман в пьяном виде и участником неприятных дорожных ситуаций еще не стал, то ответственность все равно будет уголовная - на срок от 1 месяца до 6. К тому же предусмотрено лишение прав на три года.

Примерно так же обстоят дела и в Таиланде. Нетрезвого виновника аварии, в которой погибли люди, могут приговорить к высшей мере наказания.

В Японии пьяному водителю грозит серьезный штраф и лишение прав на долгий срок. Если нетрезвый виновник аварии скрылся с места ДТП, то права отберут на 10 лет.

В большинстве арабских стран (да и исламских вообще) говорить о наказании для пьяных водителей не представляется возможным. Там преступлением является употребление алкоголя само по себе, так как ислам запрещает правоверным прикасаться к вину.

Самым первым водителем, оштрафованным за вождение в нетрезвом виде, стал лондонский таксист Джордж Смит. 10 сентября 1897 года он был оштрафован на 25 шиллингов.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников