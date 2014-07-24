"Ашаны" Москвы могут лишить лицензии на алкоголь

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Гипермаркеты "Ашан" в Москве могут лишиться лицензии на продажу алкоголя, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Руководство торговой сети успело подать декларацию по обороту алкогольной продукции, но у франшизы были обнаружены нарушения за IV квартал 2013 года, передает Агентство "Москва".

В настоящее время все декларации, поданные магазинами, проходят проверку на соответствие данных.

Напомним, в ноябре 2013 года Министерство потребительского рынка и услуг Московской области потребовало приостановить продажу алкоголя в 11 подмосковных гипермаркетах "Ашан". Санкции были введены после того, как Росалкогольрегулирование выявило нарушения в декларациях об обороте алкоголя компании.

Нарушения в документации компания устранила практически сразу. Отметим, что на алкогольную продукцию приходится существенная часть выручки "Ашана" и запрет на ее реализацию негативно сказался на общей динамике продаж.

Ранее сообщалось, что около 15 процентов столичных магазинов и ресторанов могут остаться без лицензии на торговлю из-за того, что несвоевременно подали декларацию об обороте алкоголя. Срок подачи документов истек в полночь 21 июля.