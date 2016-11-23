Запрет на продажу пива нанесет серьезный удар по малому бизнесу – эксперт

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Запрет на розничную торговлю пивом нанесет серьезный удар по малому бизнесу. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал президент Коалиции владельцев малых торговых форматов России Владлен Максимов. С предложением ввести запрет на продажу пива для ИП накануне выступил Минфин.

"По данным Минфина, в России 35 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые продают пиво. А магазинов может быть в несколько раз больше. Есть чисто пивные магазины, малый бизнес. Не представляю, как этот бизнес будет жить. Пиво для малых предпринимателей – важный трафикообразующий товар. Если его отобрать, многие люди не пойдут в магазин и не купят там колбасу, хлеб и молоко", – сказал он.

Индивидуальным предпринимателям могут запретить торговлю пивом

Как пишет "Коммерсантъ", в Минфине считают, что ИП не в полной мере декларируют объемы розничных продаж. Отдельные пивоварни декларировали за 2015 год в разы меньший объем пива, чем тот, что был реализован в рознице. Специалисты ведомства связывают это с тем, что для ИП установлен более низкий штраф за непредставление деклараций, чем для юридических лиц.