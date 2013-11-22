Продажу алкоголя запретят на дебаркадерах и понтонах

Фото: ИТАР-ТАСС

На столичных дебаркадерах будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и медовухи. Соответствующие положения содержатся в проекте постановления правительства Москвы, размещенном на сайте департамента торговли и услуг.

Согласно поправкам, продажу спиртного предполагается запретить также на пассажирских понтонах, грузопассажирских причалах и стоечных судах.

Эта мера вводится "в целях обеспечения безопасности водных объектов города", отмечается в тексте документа.