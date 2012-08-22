"Известия": Депутаты Госдумы разрешат пить пиво на стадионах

ИТАР-ТАСС

Уже этой осенью в Государственную думу РФ может быть внесен законопроект, разрешающий продавать и употреблять пиво на спортивных объектах.

Исполнительный директор Российской футбольной премьер-лиги Сергей Чебан в интервью "Известиям" инициативу поддержал. "Мы бы этого хотели, потому что болельщики - это наша аудитория". При этом он отметил, что на данный момент принятие такого закона невозможно, потому что пиво в России приравнивается к алкогольным напиткам.

Противников возвращения пива на стадионы в случае цивилизованного потребления напитка становится все меньше. В Комитете по охране здоровья признали, что в самом факте употребления пива на стадионе нет ничего страшного. Главное, чтобы пенный напиток не попадал в руки несовершеннолетних.

Напомним, что пиво ушло со стадионов в 2005 году, когда вышел федеральный закон, который запретил его продажу во всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. Фактически сейчас пиво невозможно купить и в округе от стадионов.



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