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Экономика

22 июля 2014, 15:10

15% магазинов и кафе в Москве могут остаться без лицензии на алкоголь

алкоголь магазины продажа алкоголя власть Алексей Немерюк

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 15 процентов столичных магазинов и ресторанов могут остаться без лицензии на торговлю из-за того, что несвоевременно подали декларацию об обороте алкоголя, передает ИТАР-ТАСС.

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Срок подачи документов истек полночь 21 июля. "Каждое предприятие за несвоевременную подачу декларации будет оштрафовано на 100 тысяч рублей, а если компания и ранее попадалось на этом нарушении, мы будем добиваться отзыва лицензии", - цитирует агентство главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Немерюк также напомнил, что система Росалкогольрегулирования часто бывает перегружена и не всегда может принять декларации в последний день.

Сейчас в городе действует порядка 10500 предприятий, имеющих алкогольную лицензию. Это более 7000 декларантов. Половина из них - рестораны, вторая половина - магазины.

Добавим, что ранее активисты из проекта "Трезвая Россия" предлагали отделить в магазинах продажу алкоголя от продажи продуктов питания. Такие меры должны защитить детей от популяризации спиртного.

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