В местах проведения Последних звонков запретят торговлю алкоголем

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшую пятницу – 24 мая – столичные школьников отметят Последние звонки. Они прозвенят для 53 тысяч старшеклассников и более 25 тысяч учеников среднего и начального профобразования. При этом во время праздника на территориях, прилегающих к учебным заведениям и причалам, расположенным в акватории Москва-реки, будет запрещена продажа алкогольных напитков.

Как отметил префект ЦАО Виктор Фуер, Последний звонок без алкоголя сделает праздник еще более ярким, незабываемым, добрым и безопасным. "Думаю, молодые люди легко откажутся от приема горячительных напитков, чтобы запомнить каждое мгновенье этого исторического в жизни каждого юноши и девушки дня", - добавил он.

По сообщению пресс-службы префектуры Центрального округа, продажа алкоголя, пива, слабоалкогольных напитков, а также прохладительных напитков в стеклянной таре будет исключена из ассортимента магазинов и кафе с 08.00 до 23.00.

Напомним, в день последнего звонка в городе не будут устраивать массовых мероприятий, а праздники, организованные школами, должны будут закончиться к 21 часу. А главный выпускной вечер Москвы пройдет в парке Горького с 23 на 24 июня.