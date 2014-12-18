Алкоголь останется на прилавках магазинов - Немерюк

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Москвичам не стоит бояться дефицита спиртных напитков в магазинах. Алкоголь не исчезнет с прилавков, несмотря на сокращение импортных поставок после падения курса рубля, сообщил Агентству "Москва" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Я думаю, что алкогольной продукции достаточно, никаких проблем здесь нет. Ни один оптовик перед Новым годом держать алкоголь не будет, могут пересмотреть цены. Алкоголя хватит. Сейчас курс устаканится, отгрузки алкоголя будут продолжаться в плановом режиме", - сказал Немерюк.

О том, что поставщики импортного алкоголя массово приостанавливают отгрузки до прояснения ситуации с курсом валют ранее заявил генеральный директор ООО "Столичная торговая компания" Андрей Яковлев.

Отметим, что эксперты прогнозируют рост цен на алкоголь уже после Нового года. Импортные спиртные напитки подорожают на 20 процентов. Цены вырастут и на российский алкоголь из иностранного сырья, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он отметил, что в России есть три потока алкоголя. Первый - это российский алкоголь и спиртное из отечественного сырья, например вино.

"Эта продукция подорожает примерно на 10 процентов, несмотря на то что ставка акциза в 2015 году расти не будет", - сказал он.

Второй поток алкоголя - это непосредственно импортный, который бутилирован за рубежом. Сюда входит 100 процентов объема виски, рома, текилы, абсента, 40 процентов рынка вина в России, 20 процентов шампанских и игристых вин и 20 процентов рынка коньяка. Цены на эту продукцию вырастут на 20 процентов. "И это очень оптимистичный прогноз. Я не исключаю и большего роста", - добавил эксперт.

По его словам, отечественное спиртное из импортного сырья - третий поток - также подорожает на 15 процентов. Эту группу составляет 40 процентов российского вина и 40 процентов отечественного коньяка.