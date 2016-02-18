В 2015 году москвичи выпили 500 миллионов бутылок водки

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В 2015 году в столице продали 269 миллионов литров водки, сообщает Агентство "Москва".

Как отмечается, если считать традиционными пол-литровыми бутылками, то выходит, что в прошлом году москвичи приобрели в магазинах примерно 538,5 миллионов бутылок или порядка 44 бутылок водки на каждого среднестатистического москвича, включая новорожденных детей.

Примерно столько же в прошлом году выпито вина, включая шипучие, фруктовые и ликерные сорта, и пива – это 32,2 и 27,2 миллиона литров соответственно. Также москвичи в 2015 году выпили 5,7 миллиона литров коньяка и 4,1 миллиона литров виски.

Кроме того, жители столицы купили порядка семи миллионов литров прочих алкогольных напитков, примерно половина которых приходится на ликероводочные напитки с содержанием спирта свыше 25 процентов от общего объема готовой продукции.

Напомним, что в ноябре 2015 года Москва заняла четвертое место в рейтинге самых трезвых регионов России, составленном проектом "Трезвая Россия" и центром информационных коммуникаций "Рейтинг". Согласно результатам исследования, российскую столицу опередили лишь три северокавказских республики – Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Стоит отметить, что меньше пить стали не только в Москве, но и по всей России. Так, в 2014 году на душу населения приходилось 13,5 литра спирта в год. Спустя год этот показатель снизился до 11,5 литра.

Продажи слабоалкогольных коктейлей упали на 22,8 процента, а водки – на 6,7 процента. Зато выросла доля любителей сидра и медовухи.