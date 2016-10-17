Повышение минимальных цен на вино не повлияет на его качество – эксперт

Фото: YAY/ТАСС

Повышение минимальных цен на тихие вина не поможет российскому виноделию и не изменит качество спиртного. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала винный эксперт Влада Лесниченко. Минимальную цену на вина могут ввести в России уже в следующем году. По предварительным данным, самая дешевая бутылка будет стоить 200-250 рублей за 750 миллилитров.

"Сейчас минимальные цены на вино в розничной продаже – около 135 рублей. Однако понятие "российское виноделие" очень условное. За такую цену чаще всего в бутылке содержится какой-то процент виноматериала, привезенного из-за границы – ЮАР и Чили. Если цена вырастет, вряд ли в бутылке что-то изменится", – пояснила она.

По мнению эксперта, в случае повышения цен россияне перейдут на более крепкие напитки. "Цена в 135 рублей была более менее комфортной точкой. Если цена будет выше, люди переключатся на более крепкие напитки", – добавила она.

