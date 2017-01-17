Россияне не откажутся от отечественного вина из-за новых этикеток – эксперт

Фото: YAY/ТАСС
Страну-производителя винограда будут указывать на бутылках российского вина и шампанского. Некоторые эксперты считают, что это такая информация может снизить продажи вина из российского винограда.
Президент Союз виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что указание на отечественный виноград не отпугнет покупателей.
"Покупатель будет видеть, что вино разлито в Москве или Санкт-Петербурге, а на обратной стороне прочитает, что оно сделано из винограда, выращенного во Франции. А рядом будет стоять российское вино из местного винограда. Не думаю, что покупателю больше понравится слово "Франция", чем "Кубань". Многие россияне настроены очень патриотично", – сказал он.
Новые правила заполнения этикеток должны вступить в силу 1 июля 2017 года, однако до 1 октября допускается производство и оборот (кроме розничной продажи) вина и шампанского без указанных в законе данных. До 31 декабря 2017 года позволена розничная продажа этих напитков без требуемой Минсельхозом информации.