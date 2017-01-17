Форма поиска по сайту

17 января 2017, 17:29

Общество

Россияне не откажутся от отечественного вина из-за новых этикеток – эксперт

Фото: YAY/ТАСС

Страну-производителя винограда будут указывать на бутылках российского вина и шампанского. Некоторые эксперты считают, что это такая информация может снизить продажи вина из российского винограда.

Президент Союз виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что указание на отечественный виноград не отпугнет покупателей.

"Покупатель будет видеть, что вино разлито в Москве или Санкт-Петербурге, а на обратной стороне прочитает, что оно сделано из винограда, выращенного во Франции. А рядом будет стоять российское вино из местного винограда. Не думаю, что покупателю больше понравится слово "Франция", чем "Кубань". Многие россияне настроены очень патриотично", – сказал он.

Страну-производителя винограда будут указывать на бутылках вина

Как пишут "Известия", законопроект подготовлен Минсельхозом. В ведомстве считают, что потребитель должен знать, где был выращен используемый для вина виноград. Однако эксперты предупреждают, что такая информация может негативно повлиять на продажи алкогольных напитков.

Новые правила заполнения этикеток должны вступить в силу 1 июля 2017 года, однако до 1 октября допускается производство и оборот (кроме розничной продажи) вина и шампанского без указанных в законе данных. До 31 декабря 2017 года позволена розничная продажа этих напитков без требуемой Минсельхозом информации.

