Россияне не откажутся от отечественного вина из-за новых этикеток – эксперт

Фото: YAY/ТАСС

Страну-производителя винограда будут указывать на бутылках российского вина и шампанского. Некоторые эксперты считают, что это такая информация может снизить продажи вина из российского винограда.

Президент Союз виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что указание на отечественный виноград не отпугнет покупателей.

"Покупатель будет видеть, что вино разлито в Москве или Санкт-Петербурге, а на обратной стороне прочитает, что оно сделано из винограда, выращенного во Франции. А рядом будет стоять российское вино из местного винограда. Не думаю, что покупателю больше понравится слово "Франция", чем "Кубань". Многие россияне настроены очень патриотично", – сказал он.

