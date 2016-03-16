Разрешение онлайн-торговли алкоголем не поможет отечественным виноделам

Алкоголь разрешат продавать в интернете

Алкоголь вновь может появиться в свободной продаже в интернете. Депутаты предложили снять запрет на онлайн-торговлю спиртным, но распространяться это будет не на всех производителей. Подробнее об инициативе в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

"Не думаю, что подобный законопроект могут принять в ближайшее время. Несмотря на запрет онлайн-торговли алкоголем, его продают в масштабных количествах, так как ответственность за нарушение этого запрета не прописана в законодательстве", – объяснил Шапкин.

По мнению депутатов, отечественные виноделы, в том числе малые и средние хозяйства юга России и Крыма, а также производители сидра и медовухи, которые по тем или иным причинам не могут пробиться в крупные торговые сети, найдут новый канал сбыта. Причем канал довольно перспективный, учитывая мировые тенденции.

По словам Шапкина, малые предприятия, о которых идет речь, за последнее время очень сильно нарастили свое производство. То есть, серьезных трудностей с доступом в крупные магазины у таких виноделов возникнуть не должно.

"Проблема отечественных производителей заключается не в каналах сбыта, а в отсутствии какого-либо государственного субсидирования", – добавил эксперт.

Напомним, что Роспотребнадзор за последние три месяца заблокировал почти полсотни сайтов, которые использовались для нелегальной продажи спиртного. В судебных органах на рассмотрении находится 75 заявлений о блокировке сайтов, также продающих алкоголь, сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что незаконная торговля спиртным не только нарушает права потребителей, но и опасна для здоровья граждан. Проверить качество алкоголя, который доставляют курьеры после заказов через интернет – просто невозможно. Большая часть такого спиртного – суррогаты.