Смертность от употребления алкоголя в столице сократилась на 28%

Фото:ИТАР-ТАСС

В Москве от причин, связанных с употреблением алкоголя, в январе-июле 2013 года умерло 1462 человека. Это на 27,9 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным столичного Роспотребнадзора, показатели смертности от случайного отравления алкоголем снизились в 4,7 раза, от алкогольной кардиомиопатии – на 37,6 процентов, от хронического панкреатита алкогольной этиологии – почти на 28 процентов, а от алкогольной болезни печени – на 20 процентов.

Кроме того, почти на 23 процента снизилась смертность от алкогольных психозов, а от психических расстройств в результате злоупотребления алкоголем – на 7,7 процента.

Основными причинами смертности москвичей, связанными с употреблением алкоголя, являются алкогольная болезнь печени (42,5 %) и алкогольная кардиомиопатия (почти 26 %). Доля смертности от случайного отравления алкоголем составляет всего 1,8 процента.

Напомним, что для снижения алкоголизма среди населения в Москве ведется пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи, а также введен ряд запретов на продажу алкогольной продукции.

Так, с 1 января 2013 года вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым пиво, сидр и медовуху приравняли к алкогольным напиткам. Их теперь нельзя купить в ларьках и палатках. Также весь алкоголь нельзя приобрести с 23.00 до 8.00.

Продажа алкоголя запрещена на территориях рядом с детскими образовательными или спортивными учреждениями и с остановками общественного транспорта. С июля крепкий алкоголь в Москве нельзя больше купить также в парках, музеях-усадьбах, заповедниках и зоопарке.

Кроме того, временные ограничения на продажу алкоголя в Москве устанавливаются на День города, Новый год, выпускные и последние звонки.