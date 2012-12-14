Производство сидра и медовухи можно будет не лицензировать

Фото: ИТАР-ТАСС

На заседании 14 декабря Государственная Дума приняла закон, отменяющий лицензирование производства натуральных слабоалкогольных напитков – таких как сидра, пуаре(грушевый сидр) и медовухи.

Как сообщает "Интерфакс", новый закон выводит напитки из раздела крепких, тем самым уменьшая стоимость акциза до 7 рублей за литр (для сравнения, акциз на водку составляет примерно 64 рубля за литр).

По словам авторов закона, отмена лицензирования – это мировой опыт, поскольку производство таких напитков относится с сельскому хозяйству. Увеличение производства поможет привлечь инвестиции в обустройство садов и пасек, а также создать новые рабочие места.