Роспотребнадзор забраковал пять видов грузинского коньяка

Роспотребнадзор отказал в регистрации пяти видов грузинского коньяка

В Роспотребнадзоре остались недовольны качеством грузинского коньяка, а именно продукцией компании "Братья Асканели".

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что "это и коньяком назвать нельзя". Роспотребнадзор отказал в регистрации пяти видов спиртного напитка. При этом вино "Братьев Асканели" все же появится на московских прилавках.

Когда именно начнут продавать вино, пока неизвестно. По словам Онищенко, есть некоторые проблемы с логистикой.

Как сообщал M24.ru, в начале апреля глава Роспотребнадзора заявил, что производители, чья продукция прошла регистрацию в России, могут в ближайшее время начать поставки. Среди уже зарегистрированных грузинских заводов - "Киндзмараули Марании" и "Винный дом Дугладзе".

Напомним, запрет на ввоз грузинского вина был наложен в 2006 году. Причиной стало несоответствие вина фитосанитарным нормам и содержание в нем пестицидов классов 2 и 3.