Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая 2013, 14:53

Общество

Роспотребнадзор забраковал пять видов грузинского коньяка

Роспотребнадзор отказал в регистрации пяти видов грузинского коньяка

В Роспотребнадзоре остались недовольны качеством грузинского коньяка, а именно продукцией компании "Братья Асканели".

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что "это и коньяком назвать нельзя". Роспотребнадзор отказал в регистрации пяти видов спиртного напитка. При этом вино "Братьев Асканели" все же появится на московских прилавках.

Когда именно начнут продавать вино, пока неизвестно. По словам Онищенко, есть некоторые проблемы с логистикой.

Как сообщал M24.ru, в начале апреля глава Роспотребнадзора заявил, что производители, чья продукция прошла регистрацию в России, могут в ближайшее время начать поставки. Среди уже зарегистрированных грузинских заводов - "Киндзмараули Марании" и "Винный дом Дугладзе".

Напомним, запрет на ввоз грузинского вина был наложен в 2006 году. Причиной стало несоответствие вина фитосанитарным нормам и содержание в нем пестицидов классов 2 и 3.

алкоголь Роспотребнадзор продукты Грузия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика