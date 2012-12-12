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Политика

12 декабря 2012, 14:59

Власти Москвы аннулировали более 200 лицензий на продажу алкоголя

алкоголь продукты лицензии власть

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве аннулировано 230 лицензий на торговлю алкоголем. Причиной стали нарушения правил продажи спиртного. Об этом сообщил глава департамента торговли столицы Алексей Немерюк.

"Более 10 тысяч лицензий на торговлю алкоголем действуют сейчас в Москве – и на магазины, и на рестораны. Порядка 230 лицензий аннулировано из-за нарушений правил: либо торговля в ночное время, либо реализация без соответствующей документации контрафактного алкоголя", – цитирует чиновника ИТАР-ТАСС.

Немерюк призвал москвичей сообщать о фактах незаконной продажи алкоголя на портале "Наш город". Там же можно найти список всех магазинов, у которых есть лицензия на реализацию спиртного.

Напомним, что с 1 января 2013 года пиво законодательно будет классифицироваться как алкоголь, поэтому всем ресторанам, барам и магазинам придется получать на его продажу лицензию. Кроме того, пиво больше не будет продаваться в киосках.

"С одной стороны это некий негатив – основной доход предпринимателей был от пива, но, с другой стороны, рынок арендных отношений из-за этого был завышен, теперь мы уходим от этого и у бизнесменов будет стимул для развития неких социально направленных форматов торговли", – прокомментировал изменения в законодательстве глава департамента торговли.

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