В магазинах может появиться фермерское вино российских производителей

Стоимость лицензий для производителей вина из отечественного винограда снизят с 800 тысяч рублей до 65 тысяч. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Главный редактор портала "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это поможет выйти на рынок небольшим производителям качественного фермерского вина.

"У нас потребность в вине покрывается производителями из российского винограда процентов на 30. Остальные 70 процентов – импортное вино. Сейчас появилось огромное количество небольших производителей вина, которые не могут его продавать, потому что не имеют лицензии, это очень дорого. Это высококачественное фермерское вино" , – пояснил он.

Однако к снижению цен на вино это не приведет, уверен Смирнов. Он отметил, что выращивать виноград сложно и дорого. "Каждый саженец стоит минимум один евро. Сажать его нужно на восходящей луне и четыре года ухаживать, пока он не начнет плодоносить", – добавил эксперт.

Как пишет "Российская газета", законопроект также устанавливает единый размер пошлины за продление срока действия лицензии на производство, хранение, поставки и розничную продажу вина. Она будет составлять 3500 рублей.

Добавим, по словам главного нарколога страны Евгения Брюна, за последние пять лет потребление алкоголя в России снизилось почти на треть. Настолько же сократилось количество отравлений спиртным. По его мнению, злоупотреблять алкоголем стали меньше из-за экономического кризиса и запрета продажи алкоголя в ночное время